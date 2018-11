Magazine Reforma da biblioteca do Centro Cultural Oscar Niemeyer orça R$ 5 milhões em despesas Ao contrário de outros pontos do complexo, inaugurado às pressas em 2006, a biblioteca nunca funcionou

O projeto era ambicioso e previa uma biblioteca “do futuro” que ocuparia a maior parte do principal prédio modernista do Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON), em Goiânia. Mas ao contrário de outros pontos do complexo inaugurado às pressas, e inacabado, pelo ex-governador Marconi Perillo (PSDB) em 2006, ao final de seu segundo mandato, a Biblioteca nunca funcionou...