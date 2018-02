Além da sensação desagradável de sentir o suco gástrico na região da garganta, o refluxo gastroesofágico pode causar problemas relacionados à saúde bucal. O alerta é da odontóloga Hellen Matias. “Um refluxo que atinge a boca tem ácido gástrico variando o seu pH entre 1.2 e 3.0 e influencia negativamente na quantidade e qualidade da saliva, promovendo uma queda brusca do pH oral. Além disso, ele dissolve os sais de cálcio e o fosfato que compõem o esmalte do dente, fenômeno chamado de erosão dental. Um pH saudável deve estar em 7, pois abaixo de 6,5 já se torna um pH corrosivo”, explica.

A acidez pode causar lesões nos dentes, muita dor e perda de estrutura dental. Em alguns casos, provoca também manchas, sensibilidade, mau hálito e está ligada à periodontite, uma inflamação mais severa na gengiva que ataca os ossos e chega a abalar a sustentação dos dentes. O conselho da profissional é que, sempre que o paciente for diagnosticado com refluxo, ele deve procurar um odontólogo para avaliar o grau a situação dos dentes e iniciar tratamento para prevenir que a doença cause mais danos.

“Também é comum que o paciente chegue primeiro ao consultório do dentista sem saber que possui a doença do refluxo e, depois de avaliar os sintomas, nós o encaminhamos para um médico.” Para tratar casos mais leves, são utilizados creme dental específico para proteger o esmalte, além do acompanhamento com o médico gastroenterologista para controle do refluxo e uma mudança alimentar. Em casos mais severos, é necessário reabilitar o paciente que perde estrutura dental, além de realizar tratamento de canal para aliviar a dor. “Por isso, a higienização nunca pode ser deixada de lado por quem sofre com o refluxo e o consumo de água deve ser intenso”, explica Hellen.