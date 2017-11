Refazer para redecorar

Quem está no vermelho mas não abre mão de decorar a casa para as festas de final de ano, pode usar a criatividade. Ramos, pinhas, folhas frescas ou secas podem decorar guirlandas do Natal passado. Cascas de laranjas se transformam em rosas decorativas para a mesa. Garrafas transparentes ganham luz com piscas-piscas e travessas ficam mais charmosas com as bolas natalinas. Os arranjos antigos também podem ganhar ares de novo. No sábado, as decoradoras Carol e Thereza Kovaciu ministram oficina de reutilização de enfeites de Natal no Clube de Costura, em Goiânia. A ideia é mostrar o valor da ressignificação de materiais e apontar soluções para não precisar deixar a decoração de lado em tempos de crise. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail atendimento@clubedecostura.com.br ou no próprio local. Mais informações pelo telefone 3217-7923.