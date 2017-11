Refavela no Bananada

No ano em que se comemora 20 anos de Bananada, o festival traz o show Refavela para os palcos de Goiânia. Idealizado e dirigido por Bem Gil, serão apresentadas releituras das músicas do disco, além de canções que fizeram parte do show original. “A ideia de reunir novamente as canções de Refavela em um show surgiu mais da vontade coletiva em mergulhar nesse repertório do que de qualquer outra coisa”, esclarece o diretor Bem Gil, que convidou o próprio pai, Gilberto Gil, além de Moreno Veloso e Maíra Freitas para o projeto. “O Moreno e a Maíra compartilham desse gosto profundo pelo Refavela, assim como todos os músicos escolhidos para o show que celebra os 40 anos de lançamento do disco”, comenta. O Bananada será realizado nos dias 7 a 13 de maio de 2018 e os ingressos já estão à venda pelo site: www.sympla.com.br/bananada20