Refúgio particular

Unindo duas tendências, a dupla de arquitetos Adriana Mundim e Fernando Galvão, assina outro exemplo de ambiente com duas duchas, uma banheira e duas cubas. Estas últimas, em um tom rosé, mostrando que a ditadura das louças brancas e metais cromados está com os dias contados. A madeira, na base da bancada que recebeu os lavatórios e na divisória entre o banheiro e o quarto, deram aconchego ao ambiente.

A dupla teve espaço suficiente para a configuração de dois banheiros. O maior ganhou uma espécie de bancada para maquiagem. Já o pequeno foi pensado com traços mais tradicionais: uma bacia sanitária, uma cuba e uma ducha. Assim, enquanto alguém toma banho a outra pessoa pode usar o sanitário. Sem constrangimento. “Estudos têm demonstrado que as pessoas estão à procura de momentos de descanso e privacidade. Com o desenho apropriado, o banheiro ou a sala de banho ficam livres da interferência do mundo externo, ainda que a pessoa esteja acompanhada”, explica Adriana.