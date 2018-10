Magazine Record confirma que Fábio Porchat deixará emissora 'Programa do Porchat' não fará mais parte da programação em 2019

O apresentador Fábio Porchat não fará mais parte do quadro de funcionários da Record TV, a partir do ano que vem. A informação foi confirmada ao E+ pela assessoria de imprensa da emissora. Com sua saída, o Programa do Porchat chegará ao fim após quase dois anos e meio no ar desde que estreou em 24 de agosto de 2016. Há algumas semanas, a própria emissora já reco...