Reclamação de Gusttavo Lima: empresa se defende sobre coxinha de R$ 9

A empresa 365Deli enviou um comunicado à imprensa se posicionando sobre o preço praticado sobre a coxinha vendida em sua unidade no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. A comida (e seu custo) foi alvo de reclamação por parte do cantor Gusttavo Lima, que gravou um vídeo e postou em suas redes sociais reclamando do valor cobrado pelo salgado, de R$ 9. As informações são da Veja São Paulo.

"Tô aqui no Aeroporto de Guarulhos, aguardando pra decolar, fui comer uma coxinha e olha o preço. Tem base um preço desse? Eu não dou conta! Aí eu quebro!“, protestou o cantor em um vídeo publicado em seu Instagram. O sertanejo também postou a legenda “Diga não à coxinha de 9 reais… Tá faltando bom senso! Pronto, falei”.

Apesar do nome da lanchonete e a fachada não aparecerem nas imagens divulgadas por Gusttavo, foi possível reconhecer a logomarca no canto das etiquetas dos preços. Por causa de toda a repercussão do assunto, a 365Deli se posicionou sobre o caso, dizendo que o valor do salgado “não é diferente dos praticados fora do aeroporto, onde em uma pesquisa rápida encontramos coxinhas variando de 8 reais a 10,9 reais em lojas de rede” que teriam “custos de mão-de-obra inferiores aos nossos já que operamos 24 horas por dia, 365 dias no ano”.

A marca ainda agradeceu a crítica do sertanejo, informando que ela deu a oportunidade de esclarecer a política de preços, e anunciou que vai ai oferecer coxinhas em dobro a todos os clientes até o dia 31 de dezembro — ao comprar uma, o cliente leva outra de graça.