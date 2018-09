Um dos momentos mais marcantes da 25º edição do Prêmio Multishow, que aconteceu na noite da terça-feira (25), foi o beijo entre a cantora Anitta e o percussionista da banda Atitude 67, Leandro Martins.

Durante a premiação, Anitta brincou várias vezes com o divórcio e lembrou a todos que está solteira. A cantora anunciou no início de setembro a separação do empresário Thiago Magalhães, com quem estava casada desde novembro de 2017. No palco do programa, ela chegou a dizer que os interessados podiam mandar mensagens para o seu celular e que iria brincar de ‘Tinder’ com a plateia.

Após mais de duas horas de exibição, a produção do programa pediu que ela e Tata Werneck, que também apresentou a premiação, batessem papo com Luan Santana enquanto a equipe preparava a atração seguinte. Foi nesse momento que Leandro Martins subiu no palco e disse que era um cara de atitude – uma brincadeira com o nome da banda – Atitude 67 e deu um beijo na cantora.

A banda Atitude 67 concorreu na categoria Fiat Argo Experimente, mas o prêmio ficou com o cantor Hungria Hip Hop.