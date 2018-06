Magazine Rebento da música

“Boa noite, Goiânia Velha”, entoou Gal Costa em 2014, no encerramento da edição de 16 anos do Fica. Revisto durante anos como palco para shows de música, o festival mantém há quatro anos formato diferente no que se refere à música. Grandes nomes, a exemplo de Gilberto Gil, Cachorro Grande, Hamilton de Holanda, Caetano Veloso e Manu Chao, passaram pelos palcos da cidade...