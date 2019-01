Magazine Reality show põe em evidência relacionamentos diversos

Na TV mundial, existem vários programas de namoro voltados para o público gay – e mais ainda para os heterossexuais. Os bissexuais têm ficado à margem da representação midiática da comunidade LGBT, mesmo sendo grande parte do porcentual do grupo. Mas um novo reality show do canal pago E! promete mudar a situação. The Bi Life, que estreia hoje no Brasil traz jovens ...