Magazine Rapper Mac Miller, ex de Ariana Grande, é encontrado morto Cantor tinha 26 anos; médicos trabalham com hipótese de overdose

O rapper Mac Miller morreu nesta sexta-feira, 7, de possível overdose, de acordo com o TMZ. O site informa que o artista foi encontrado morto por volta do meio dia em sua casa no Vale de São Fernando, em Los Angeles, após um amigo dele ligar para a emergência. Há pouco mais de um mês, no dia 3 de agosto, Miller havia lançado seu último álbu...