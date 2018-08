Magazine Rainha do soul, Aretha Franklin morre aos 76 anos Segundo seu agente, ela estava em sua casa em Detroit, nos Estados Unidos

A rainha do soul Aretha Franklin morreu nesta quinta-feira, 16, aos 76 anos, de acordo com informações da agência The Associated Press. Segundo seu agente, ela estava em sua casa em Detroit. Aretha era uma força da natureza. A voz de enorme tessitura era capaz de alcançar agudos extremos, e ao mesmo tempo flutuar com segurança nos registros graves...