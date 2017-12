Rafael Quadros faz show de lançamento do novo DVD

O cantor e compositor Rafael Quadros se apresenta na boate Santafé Hall na sexta-feira, a partir das 22 horas, em show de divulgação do primeiro DVD da sua carreira, O Começo do Sonho. Entre os principais sucessos do artista estão as músicas Faixa 5 e Contatinho. O projeto foi gravado em Goiânia e contou com a participação especial de Israel Novaes e Diego Ferrari.

Rafael Quadros é conhecido no meio sertanejo pelas suas composições. Vuco-Vuco, interpretada pela dupla João Lucas & Marcelo, Sorte Que Cê Beija Bem, gravada pela dupla Maiara & Maraisa, Coração Selado, na voz de Marcos & Belluti e outras composições registradas pelos cantores Gusttavo Lima, Israel & Rodolfo e Julia & Rafaela, entre outros.

Nascido na cidade de Nova Hartz, no Estado do Rio Grande do Sul, Rafael começou a cantar e tocar violão aos 8 anos de idade, sob a influência do avô. Ainda na infância passou a cantar em igrejas, até se apaixonar pelo sertanejo e pelo pop rock. Atualmente, Rafael Quadros mora em Goiânia. Os ingressos custam R$ 70 (masculino) e R$ 40 (feminino). A Santafé Hall fica na Av. 136, nº. 222, Setor Marista. Informações: 3945-7980.