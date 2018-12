Magazine Rafael Magalhães e Ana Clara Paim estreiam espetáculo de humor

Os escritores e atores Rafael Magalhães e Ana Clara Paim (foto) estreiam no Teatro Goiânia nesta terça-feira (11) em duas sessões, às 19 e às 21 horas, o espetáculo Minha Vida Amorosa é Uma Comédia. Autor do fenômeno literário da internet Precisava Escrever e com 2,5 milhões de seguidores em redes sociais, Rafael está fazendo também sua estreia nos palcos. Com d...