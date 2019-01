Magazine Rafa Kalimann promove bazar beneficente em prol do Hospital do Câncer de Goiás São aguardadas 3 mil pessoas no evento que acontece em Goiânia

A 4ª edição do Bazar Espalhe a Luz, promovido pela digital influencer Rafa Kalimann, acontece no próximo domingo (27), a partir das 13h, no Flamboyant Shopping, em Goiânia. São mais de mil peças no bazar beneficente que, segundo os organizadores, serão vendidos a preço acessível. A entrada será uma lata de leite em pó. Toda a renda arrecadada ...