Magazine Radicado em Goiás, Fabio Melo faz homenagem ao passado com releitura da famosa cadeira macarrão O lançamento regional da linha de móveis ocorre neste sábado, 25, a partir das 10 horas

Metade do designer pernambucano Fabio Melo é amor. A outra também. O sentimento, que literalmente rege a vida do também artista plástico radicado em Goiás foi o fio condutor para a criação da coleção Spaghetti, composta por cadeira, poltrona, banqueta, mesa e carrinho de chá – tudo feito com fio de PVC colorido, um material velho conhecido dos goianos. O lançament...