Radar renovado: conheça as propostas da cena noturna goiana para a mesa do bar

Mistura de escola de cervejaria com bar. Espaço especializado em gin, a bebida do verão. Bar hypado, onde o público ocupa as calçadas. O agito é certo nos embalos de um sábado à noite em Goiânia, cidade famosa por estar constantemente renovando seus espaços de lazer. Enquanto novos lugares foram lançados nos últimos meses, outros passam por modificações em seus projetos originais, com propostas diferentes. E uma máxima na cena da cidade também se renova: lugar de goiano parece ser mesmo em mesa de bar.

Com as constantes transformações, novas propostas e experimentos têm atraído um público que deseja acompanhar novidades, mas sempre à mesa. O POPULAR saiu em busca de algumas delas e preparou uma lista de locais que podem atualizar seu giro pela cena noturna da capital e cercanias. Aproveite.

Queridinho da estação

Aquela sensação de frescor e refrescância seguida do sabor amargo. Nos últimos dois anos, de coadjuvante o gim acabou se tornando o queridinho entre bares e casas noturnas. De olho no filão, no final de fevereiro o Zimbro Gin&Tonic Bar se transformou primeiro espaço especializado no destilado de Goiânia. Com ambiente intimista, localizado no Metropolitan Mall, no Jardim Goiás, o local conta com carta com mais de 40 rótulos da bebida, drinques autorais e cardápio com pratos especiais.

Endereço: Metropolitan Mall, Av. Dep. Jamel Cecílio, n° 2.690, Jardim Goiás.

Horário: Terça à sexta-feira, a partir das 18 horas; sábados e domingo, a partir das 16 horas

Informações: 98521-1997

A noite começa na rua

Mistura de bar hypado, galeria de arte, lojinha de moda autoral e palco aberto, na Dox Store o movimento caminha para a rua. Quase não há mesas no espaço e o público mantém uma relação saudável com a calçada. A programação é diversa e conta com shows de bandas, discotecagens especiais e promoções de drinques. Para os que querem voltar aos tempos de criança e reviver a cultura do fliperama, há máquinas de jogos espalhados na parte interno do bar. O fluxo do entra e sai é intenso.

Endereço: Rua 1129, 751, Setor Marista

Horário: A partir das 8 horas. Segunda a quarta até 20 horas; quinta a domingo, até 2 horas

Informações: 3988-0115

Saia do eixo

Fugir do rolê habitual dos finais de semana e conhecer novos lugares é a pedida certa do Epica Cervejas Especiais, localizado em Aparecida de Goiânia. Com ambiente especial para os que desejam beber uma boa cerveja gelada, o espaço é ideal para degustar novos sabores da cevada e comer os sanduíches do cardápio. As sugestões de bebida da casa são a Sour de Morango, que mescla malte e morango, Vienna Lager, cerveja com base maltada e leve, e a Saison, estilo belga refrescante e aromática. No cardápio, são mais de 20 tipos de cervejas para os que querem experimentar sabores diferenciados.

Endereço: Av. Graça Aranha, 1274, Jardim Nova Era, Aparecida de Goiânia

Horário: Terça a sexta-feira, a partir das 18 horas; sábado, a partir das 15 horas

Informações: 3097-5118

Hora de entrar na roda

Shows de samba e rock, ritmos como coco, ciranda e maracatu. Tem de tudo na Toca Coletivo, localizada no Jardim América, e que serve de palco para inúmeras bandas da cidade que tocam ritmos populares. Com espaço amplo e uma estrutura física que lembra aquelas típicas residências do interior, a proposta é de que o público se sinta em sua própria casa. O local também abre para eventos pontuais, como feiras criativas de design e moda, ou especificamente como bar.

Endereço: Av. C-104, nº 222, Jardim América

Horário: Quinta-feira a sábado, a partir das 20 horas

Informações: 3434-8890

Quintal do samba

Na Brejaria Terres é assim: você entra, pede um chopp artesanal da casa, se delicia com algum petisco de tirar água da boca e ainda ouve os melhores ritmos do samba. Aos sábados, a tradicional feijoada transforma o quintal da cervejaria em uma verdadeira roda de música popular, geralmente com show do grupo Heróis de Botequim. São quase 30 torneiras de chope artesanal, selecionado pelos próprios clientes da casa.

Endereço: Rua C-135, nº 375, Jardim América

Horário: Terça a sexta-feira, a partir das 17 horas; sábado e domingo, às 14 horas

Informações: 3991-8019

O Centro é descolado

Reflexo de visão empreendedora sobre o Centro de Goiânia, o Galpão Ambiente está entre o que á de mais descolado nas ruas da região. Localizado no final da Rua 3, depois do Mercado Central, o espaço combina loja especializada em skate, hamburgueria, pista de skate e bar. Banquinhos de madeira foram instalados na porta e é possível ouvir música boa e se deliciar com o cardápio de cervejas. Para os mais animados, a moderna pista de skate é a opção. Eventos pontuais, como shows e discotecagens, também são realizados no local.

Endereço: Rua 3, nº 84, Centro

Horário: Segunda-feira a sábado, das 10 às 22 horas

Informações: 3942-0602

Alquimia do bom cervejeiro

Você chega, aprende a fazer cerveja, cria a sua própria invenção e a degusta com os amigos em um charmoso beer garden no meio do Setor Oeste. Na Brauhaus - alusão à Bauhaus, escola de design, artes e arquitetura alemã - o segredo é encontrar os amigos e se deliciar com experimentos alquímicos dos amantes da cevada. Tem também cervejas selecionadas por um time de profissionais que já viajaram todo o mundo.

Endereço: Rua Ruy Brasil Cavalcante, nº 639, Setor Oeste

Horário: Terça-feira a sábado, das 15 às 22 horas

Informações: 3089-0200