Radamés teria terminado relacionamento com Viviane Araújo pelo celular

O jogador de futebol Radamés Martins teria terminado o relacionamento de dez anos com Viviane Araújo pelo celular, informa o jornal Extra.

A atriz foi pega de surpresa pela ação de Radamés e anunciou o término ao público pelo Instagram com uma imagem com a frase 'The End' (Fim, em inglês) e escreveu na legenda "Foi bom enquanto durou!".

Eles estavam planejando se casar ainda neste ano, com cerimônia realizada pelo padre Fábio de Melo e paga por Faustão. O jogador já tinha declarado, em entrevista ao programa Gugu, que os dois pensavam em ter filhos.