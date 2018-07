Magazine Racismo não existe? Campanha de Dia dos Pais do Boticário é criticada por ter família negra Um dos vídeos já tem mais de 6 milhões de visualizações e gerou mais de 16 mil "não gostei" no Youtube

A nova campanha de Dia dos Pais do O Boticário virou alvo de ataques que alegam “falta de representatividade de brancos”. O vídeo mostra uma família negra durante atividades do cotidiano. Um dos filmes de 30 segundos compartilhado no Youtube na última quinta-feira (26), já tem mais de 6 milhões de visualizações e gerou mais de 16 mil "não gostei". Após as críticas...