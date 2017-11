'Racismo é crime, e estamos tomando providências perante a lei', diz Giovanna

Giovanna Ewbank usou o Instagram neste domingo, 26, para se pronunciar a respeito de um vídeo em que Titi, sua filha e do ator Bruno Gagliasso, sofre ataques racistas.



"Domingo com amor e a pureza de uma criança. A todos que têm nos mandado mensagens sobre o acontecido, racismo é crime, e já estamos tomando as devidas providências perante a lei. Obrigada", escreveu a atriz sem mencionar especificamente um vídeo com ofensas que começou a circular nas redes sociais no sábado, 25, à noite.



Canais como YouTube e WhatsApp reproduzem um Story - publicação que é apagada automaticamente após 24 horas - em que uma mulher diz que Titi é uma "macaca horrível". O vídeo teria sido publicado na conta de Day McCarthy, no entanto o perfil não está mais disponível na rede social. "A menina é preta, tem um cabelo horrível de pico de palha e tem um nariz de preto, horrível, e o povo fala que a menina é linda?", ataca Day McCarthy.



O pai de Titi, Bruno Gagliasso, também fez uma publicação no Instagram para falar sobre racismo.

Bom domingo com AMOR e a pureza de uma criança 💗 à todos que tem nos mandado mensagens sobre o acontecido, racismo é crime, e já estamos tomando as devidas providências perante a lei. Obrigada 🙏🏿 Uma publicação compartilhada por Giovanna Ewbank (@gio_ewbank) em Nov 26, 2017 às 8:23 PST