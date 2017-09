Raça Negra é atração do projeto Goiânia Tem Samba em outubro

O grupo Raça Negra vem à Goiânia em 7 de outubro, às 22 horas, no Atlanta Music Hall. A apresentação faz parte do projeto Goiânia tem Samba. Para abrir o evento, atrações locais como Grupo Quero Mais, Brazuka, Kamisa 10, Grupo Karisma e Os Meninos farão participações com samba e pagode. Ingressos: pista -R$ 80 (inteira); camarote pagode número 1 - R$ 80; mesa para 4 pessoas - R$ 400. Valores de meia, sujeitos a alteração sem prévio aviso. Pontos de vendas: Barzim, Clube CrossFitgh, Fast Açaí (nos Shoppings) e República Da Saúde. Compra on-line pelo site www.baladaapp.com.br. BR-153, s/n - Ns. de Lourdes, Goiânia. Informações: 98422-4675.

Infantil

Personagens do filme “Frozen” receberão fãs em shopping de Goiânia

As personagens do filme Frozen estarão nesta sexta-feira e domingo, dia 17, sempre das 15h até 18h30, no Goiânia Shopping. Serão quatro sessões diárias, com duração de 30 minutos cada. O encontro do público com Anna e Elsa será realizado em cenografia lúdica que reproduz o castelo de Frozen. Os fãs também poderão tirar fotos com suas próprias câmeras fotográficas ou celulares. Para participar, basta retirar a senha com antecedência de até uma hora, no balcão próximo ao evento que estará localizado na praça de eventos no piso 1 do shopping. A atração é gratuita. Informações: 98402-7512.

Noite

Banda Válvula 62 exibe versões acústicas de clássicos do rock

A banda Válvula 62 se apresenta nesta quinta-feira, às 19 horas na praça de alimentação do Shopping Cerrado. Formada por Danilo Moura (vocal), Marcos Jeff (violão), Rafael Meirelles (cajón), Júlio César (baixo) e Augusto Caneca (violão), a Válvula 62 toca clássicos do rock em versões acústicas, incluindo no repertório canções de Creedence, Pink Floyd, Bon Jovi, Metallica e U2. Além destas músicas, a banda também tem canções autorais, como Respostas. O show faz parte da programação do projeto Menu Musical que é realizado toda semana no centro de compras. Av. Anhanguera, nº 10.790, Setor Aeroviário.