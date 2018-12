Magazine Réveillon: Maratona de shows em Pirenópolis

Grupo Molejo (foto), Hugo & Guilherme, Os meninos, Baile do Mário e a DJ Larissa Lahw são algumas das atrações do Réveillon dos Amores 2019, que terá quatro dias de festa, em Pirenópolis. A primeira noite será nesta sexta-feira, com show da dupla Hugo & Guilherme. A ideia dos organizadores é aproveitar o feriadão para fazer a cidade histórica ferver. Todos os sho...