Réveillon de Goiânia reúne sertanejo, forró e queima de fogos no Serra Dourada; veja fotos e vídeo

Uma festa digna para marcar a entrada de um novo ano. O Réveillon de Goiânia, que mais uma vez aconteceu no estacionamento do Estádio Serra Dourada, foi um grande sucesso. A organização da festa contava com a presença de mais de 50 mil pessoas para comemorar a chegada de 2018.

A dupla Chitãozinho & Xororó foi a principal atração da festa. Os irmãos sertanejos apresentam a turnê Evidências e cantam clássicos como Página de Amigos, Fio de Cabelo, No Racho Fundo, Sinônimos, Fogão de Lenha e A Majestade, o Sabiá. Todos acompanhados em coro pela plateia.

Veja como foi a apresentação de Chitãozinho & Xororó:

Assim como em todas as festas de Réveillon, o ponto alto foi, sem sombra de dúvida, a tradicional contagem regressiva seguida da queima de fogos na hora da virada, que neste ano foi puxada pelo locutor de rodeio, narrador e apresentador Cuiabano Lima. Como prometido, o show de fogos durou cerca de 20 minutos.

Após a virada, o forró universitário do Falamansa contagiou e convidou a todos para entrar o ano juntinho e dançando.

A noite também contou com a apresentação de artistas regionais como Tayná Janaína, Brunno Moreno, Pádua, Fernando Perillo e TomChris. Outra atração que contagiou o público foi o show da mineira Valéria Barros.

Veja um vídeo do momento da queima de fogos e fotos da festa: