Quinta-feira tem stand up, pop rock, MPB e reggae

Os intérpretes Edu Moraes (foto) e Cejane Verdejo são a atração da edição desta quinta-feira do projeto Híbrida, no Lowbrow Lab & Boteco. Edu Moraes fará um show de pop, rock e MPB, com canções autorais e covers. Com quase 15 anos de carreira, o cantor tem CD e EP gravados com a sua antiga banda Justo!.

Já Cejane Verdejo levará pop da atualidade, pop rock dos anos 90, reggae e MPB. Ela fará um show acústico, acompanhada por Kaio César, no violão. O público poderá conferir canções de nomes como The Weeknd, Alok e Bruno Mars. Com nove anos de carreira, a cantora e compositora já se apresentou em diversas casas noturnas. A casa abre às 19 horas. Couvert artístico: R$ 10. Rua 115, nº 1.684, Setor Sul. Informações: 3991-6175 e 98146-8386.

Stand up

Dupla Os Genéricos faz show de humor em shopping

Os compadres Chico e Francisco, conhecidos como Os Genéricos, apresentam stand up comedy nesta quinta-feira, às 19h30, na praça de alimentação do Aparecida Shopping, com entrada franca. A dupla caipira é interpretada pelos atores Clébio e Eurípedes, que prometem risadas com causos, piadas e paródias. O evento faz parte do projeto Quinta do Humor. Humoristas como Michel Rodrigues e Dener Bruno já estiveram no projeto. Av. Independência, Setor Serra Dourada, Aparecida de Goiânia. Informações: 3545-4600.