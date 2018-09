Magazine Questões de gênero na cozinha serão temas do 9º Slow Filme, em Pirenópolis Com tom político, 9ª edição do Slow Filme começa nesta quinta-feira e vai até domingo, abordando como a resistência feminina no universo gastronômico e preconceitos

À frente do Maní, Helena Rizzo. Comandando a cozinha do Tordesilhas, Mara Salles. Assinando o cardápio do Carlota, Carla Pernambuco. Da Argentina para o Arturito, Paola Carosella. Entre os mais premiados do Brasil, estes restaurantes paulistas têm em comum a alta gastronomia e o fato de serem chefiados por mulheres. Em Goiânia, nomes como Emiliana Azambuja, Al...