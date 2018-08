Magazine Quer fazer um churrascão dos deuses para o seu fim de semana? Aprenda no Comidaria Você sabia que o tipo de corte e o sal utilizado podem influenciar no resultado do seu churrasco?

O Comidaria desta sexta-feira (24) chega com uma missão nobre: salvar o seu fim de semana. As dicas de hoje, da chef Juliana Barroso e do chef Don Rafa, prometem transformar o...