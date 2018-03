Quem leva e quem merece levar

Melhor Filme

Quem leva: Três Anúncios para um Crime

Quem deveria levar: Trama Fantasma

Motivo: o drama psicológico construído, de maneira magistral, por Paul Thomas Anderson beira um de seus melhores filmes

Melhor Direção

Quem leva: Christopher Nolan

Quem deveria levar: Guillermo del Toro

Motivo: a combinação do fabulesco com o universo fantástico só funcionaria nas mãos do mexicano, que se superou mesmo depois da obra-prima, Labirinto do Fauno

Melhor Ator

Quem leva: Gary Oldman, por O Destino de uma Nação

Quem deveria levar: Daniel Day Lewis, por Trama Fantasma

Motivo: o ator entrega uma de suas melhores atuações desde Sangue Negro

Melhor Atriz

Quem leva: Frances McDormand, por Três Anúncios para um Crime

Quem deveria levar: Margot Robbie, por I, Tonya

Motivo: a competência com a qual uma atriz tão jovem constrói a personagem que vive em um ambiente de violência naturalizada é assustador

Melhor Ator Coadjuvante

Quem leva: Sam Rockwell, por Três Anúncios para um Crime

Quem deveria levar: William Dafoe, por Projeto Flórida

Motivo: o esquecido Projeto Flórida é uma das melhores obras de 2017 e Dafoe brilha em cada cena

Melhor Atriz Coadjuvante

Quem leva: Allison Janney, por I, Tonya

Quem deveria levar: Allison Janney, por I, Tonya

Motivo: a atriz dá vida a mãe mais desprezível dos últimos tempos