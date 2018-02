Quem foi Cazuza

Agenor de Miranda Araújo Neto entrou para a história com seu apelido Cazuza, que significa “moleque” no Nordeste. Nascido no Rio de Janeiro, em 1958, ele cresceu sob o Sol de Ipanema. Após abandonar a faculdade de Comunicação, começou a vida profissional na gravadora Som Livre, presidida pelo pai, João Araújo. Insatisfeito, rumou a São Francisco (EUA), para estudar artes...