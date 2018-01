'Quem é você?', diz Silvio Santos ao ser tietado por Luana Piovani

Luana Piovani parece ter passado por um momento um tanto quanto constrangedor durante visita ao SBT nesta quinta-feira, 11. Ao encontrar-se com Silvio Santos, a atriz ficou derretida diante do apresentador, que não teve uma reação como ela esperava.



Em um vídeo publicado nos stories de seu Instagram, ela mostra o momento do encontro. Gravando o apresentador chegando no corredor, ela se anima: "Olha quem tá vindo, gente. Que coisa maravilhosa, que emoção na vida da gente! Morri! Caí pra trás!"



Quando ele se aproxima, ela o chama: "Oi querido, como vai! Satisfação em conhecê-lo! tudo bem?". A resposta de Silvio foi simples e direta: "Quem é você?".



O vídeo acaba nesse instante, mas na legenda da publicação, Luana 'responde' à pergunta: "Eu amo o Silvio! Eu não sou ninguém, Silvio, sua fã apenas". Ela ainda aproveitou a visita ao canal para conversar com Mara Maravilha, que apresenta o Fofocalizando.