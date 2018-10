Magazine Quem é Banksy?

Banksy, que nasceu na cena alternativa de Bristol, Inglaterra, é talvez o artista de rua mais famoso e controverso do mundo. Ele não revela sua identidade, não se deixa fotografar e não vende seus trabalhos diretamente. Com spray, ele faz críticas políticas, à sociedade e à guerra, mas sempre com um humor sombrio. As suas obras chamam a atenção por usar estêncil...