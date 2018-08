Magazine Que sufoco! Calor intenso e baixa umidade do ar aumentam os riscos de insolação, mal-estar decorrente da exposição prolongada ao calor e sol intenso

Nessa época do ano, é comum ouvir que há um sol para cada goiano. Sobreviver à seca – com a umidade do ar batendo níveis de deserto – e ao forte calor não é tarefa das mais fáceis. O clima árido favorece o aumento de um problema que pouca gente leva a sério: a insolação. O mal-estar ocorre quando o corpo esquenta muito devido à exposição excessiva ao sol e ao c...