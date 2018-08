Magazine Que década! Os anos 1950 foram revolucionários em vários sentidos. Na cultura e em muitos outros campos, os chamados Anos Dourados prenunciavam os Anos Rebeldes da década seguinte, revelando-se um tempo de reconstrução após os horrores da Segunda Guerra Mundial. No Brasil, eles marcariam o ingresso em um novo tempo, sendo a Bossa Nova um de seus desdobramentos.

– Em 1950, a televisão chega ao Brasil, com a inauguração da pioneira TV Tupi. A nova mídia viria retirar do rádio o protagonismo artístico em diversos aspectos e mudaria as lógicas de consumo de produtos culturais e de difusão da informação, além de ser o novo Olimpo para a criação de ídolos. – Na política, Getúlio Vargas, deposto por um golpe, voltaria à Presidên...