Que ano é hoje?

Definitivamente não são babados, trançados ou amarrações os maiores chamarizes da moda praia no verão 2018. As diferentes modelagens podem até tomar conta de piscinas e cachoeiras, mas o que vai mesmo chamar atenção é a volta do maiô asa-delta. Estampados, lisos ou com frases de impacto, a vantagem do modelo é que as linhas inclinadas criam um efeito visual capaz de alongar e afinar a silhueta, além de levantar o bumbum. Assim como os amados decotados ou ombro a ombro, os maiôs asa-delta também podem ser usados fora da piscina. A dica é combinar com uma peça acinturada, como calça pantalona ou short de cintura alta.

O cavadão que foi hit nos anos 80 e 90 inspirou Thaissa Becho. Na coleção 1000 Grau ela aposta em cores elétricas e modelagens irreverentes. A estilista faz questão de destacar que não há regras nem padrões para usar o maiô e que se trata de uma peça para todos os tipos de corpos. A intenção da marca, segundo a própria Thaissa, é dialogar diretamente com a geometria e a proporção de diferentes mulheres. Parecendo prever o sucesso do asa-delta, no final de 2016, o icônico estilista Amir Slama também apostou no modelo e apresentou, durante o SPFW, uma coleção que deixava o quadril de fora e abusava do fio dental.