Magazine Quatro nomes do samba goianiense animam palco do Dom Quixote Expoentes do samba goianiense, os músicos vão passar por peças do repertório já consagrado do gênero em Goiânia

Os cantores Thayná Janaína (foto), Xexéu, Artu e Fernando Boi se juntam na noite desta quinta-feira, a partir das 20 horas, para animar o palco do Dom Quixote com roda de samba. Alguns dos expoentes do samba goianiense, os músicos vão passar por peças do repertório já consagrado do gênero em Goiânia. No repertório de Xexéu, estarão pérolas como Coração em Desalinho (...