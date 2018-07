Magazine Quatro mulheres e muita diversão

Baseado em uma das HQs da cartunista argentina Maitena Burundarena, o longa Mulheres Alteradas, de Luis Pinheiro, mais conhecido no universo das séries de televisão, chega ao cinemas reunindo Deborah Secco, Alessandra Negrini, Maria Casadevall e Monica Iozzi. O filme, que acompanha o cotidiano das quatro mulheres, usa o bom humor para retratar as particularidades do mu...