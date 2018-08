Magazine Quatro grupos nordestinos trazem a batida do coco para apresentações em Goiás Os shows da 21ª edição do projeto Sonora Brasil devem ocorrer em três cidades goianas

A roda abre no ritmo cadenciado das palmas e dos tamancos (sandálias feitas de madeira), nos cantos e sons de pandeiro, triângulos, surdos, ganzás, entre outros instrumentos, e ninguém consegue ficar parado. A batida do coco contagia. O gênero, típico do Nordeste brasileiro, é o protagonista da 21ª edição do projeto Sonora Brasil, do Sesc, que traz a partir desta terç...