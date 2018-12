Magazine Quatro artistas abrem mostra em hotel no Centro de Goiânia

Os artistas visuais Helenilce Gusmão (na foto, um de seus trabalhos), Cíntia Rosa, Hudson Curvo e Wânia Lopes abrem a exposição coletiva XII Quaterto nesta terça-feira (18), com vernissage às 19h30, no espaço expositivo do Hotel Serra de Goyaz. A mostra seguirá em cartaz até 16 de fevereiro, diariamente. O quarteto soma a experiência de décadas das trajetórias i...