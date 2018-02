Quase 30 títulos inéditos

Na programação com 116 filmes, 27 serão exibidos pela primeira vez no Brasil durante a 11ª Mostra O Amor, A Morte e As Paixões. Destaque para os brasileiros As Boas Maneiras (2018) e Praça Paris (2018). Enquanto o primeiro, de Juliana Rojas e Marco Dutra, conta a história de Ana (Marjorie Estiano), uma gestante que começa a apresentar comportamentos estranhos ao longo da gravidez, o segundo, de Lucia Murat, gira em torno dos sentimentos da terapeuta Camila (Joana de Verona) ao se deparar com a realidade violenta e perigosa de Glória (Grace Passô). Ainda na lista de inéditos estão concorrentes ao Oscar 2018, como Lady Bird - A Hora de Voar (2017), de Greta Gerwig; Trama Fantasma (2017), de Paul Thomas Anderson e Eu, Tonya (2018), de Craig Gillespie.