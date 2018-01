Quarto filme da franquia Sobrenatural traz fantasmas do passado

As mentes criativas por trás da franquia Sobrenatural retornam agora com o quarto filme, Sobrenatural: a Última Chave, que chega hoje aos cinemas. Este, que promete ser o último capítulo da franquia de terror, promete apresentar ao público cenas aterrorizantes, mantendo assim o legado que o tornou famoso dentro do universo de suspense em Hollywood. A direção é do jovem Adam Robitel, que estreou na função com o também longa de terror A Possessão de Deborah Logan, de 2014.

No thriller, o destaque fica por conta da protagonista, a atriz Lin Shaye, que vive a parapsicóloga Elise Rainier, que agora vai enfrentar sua assombração mais temível e pessoal ainda: em sua própria casa familiar. A história começa com Elise recebendo uma ligação para investigar mais um caso sobrenatural. Porém, quando ela vai anotar o endereço vem a surpresa, pois se trata da casa onde ela passou a sua infância. E então parte, com a sua equipe – Specs (Leigh Whannell, o roteirista do filme) e Tucker (Angus Sampson) – para reencontrar e enfrentar os fantasmas do passado. Leigh Whannell, a propósito, escreveu toda a trilogia de Sobrenatural e dirigiu o terceiro filme da franquia (A Origem).

Ao site Jovem Nerd, o roteirista de Sobrenatural explicou um pouco sobre os demônios que Elise vai enfrentar. “Eu queria muito criar outro demônio novo e único, uma das marcas dos filmes de Sobrenatural é sempre ter esses demônios bem distintos. Nós tivemos a noiva de preto, o demônio do rosto vermelho e no último tivemos o homem que não respira. Então, quando tive de pensar em outro filme, logo veio a pergunta ‘o que pode ser único (para o próximo)?’. E acredito que terminamos com algo ótimo, estamos chamando ele de Keyface. Mas ele não tem um nome de verdade. E acho que posso dizer que ele é uma espécie de guardião, ele tem chaves ao invés de dedos e pode destrancar portas entre este e o próximo mundo. Ele é como uma criatura mitológica que tem um poder incrível.”

Sobrenatural: a Última Chave estreou nos Estados Unidos no dia 5. Nos primeiros dias de exibição, arrecadou 29,2 milhões de dólares e ocupando o segundo lugar. Contudo, de cara, recebeu críticas negativas, principalmente pelo fato de que muitas das cenas que foram apresentadas no trailer não apareciam na versão final. À época, o diretor Adam Robitel procurou amenizar a situação garantindo que elas estarão na versão Blu-ray do filme. “Sim, as cenas estarão. Por razões de ritmo foram retiradas… o que me deixou muito triste”, afirmou Robitel em seu Twitter.