Magazine Quarteto porto-riquenho Los Vigilantes faz apresentação na capital A banda se apresenta nesta quarta-feira (06), a partir das 18 horas, no Shiva Alt-bar

A banda Los Vigilantes (foto), originária de San Juan, Porto Rico, se apresenta nesta quarta-feira, a partir das 18 horas, no Shiva Alt-bar. Em formato quarteto, o grupo traz de volta uma combinação de ritmos dos anos de 1960 com o doo-wop da década de 1950. Com o ritmo punk rock, guitarras fuzz e arranjos vocais, Los Vigilantes já tocaram com bandas como, Davila 666, Th...