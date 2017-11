Quarteto faz tributo a Tom Jobim

Criador do clássico Garota de Ipanema, Tom Jobim ganha homenagem especial do acordeonista, arranjador e compositor Chico Chagas, nesta terça-feira, a partir das 20 horas, no Teatro Sesi. Considerado um dos maiores nomes da música brasileira, Jobim é autor de outros clássicos como Insensatez, Chega de Saudade, Desafinado, Samba de uma Nota Só, Só Danço Samba, Samba de Verão, Passarim, Wave, Surg Board, entre tantas outras músicas no repertório do show.

Nascido em Rio Branco (Acre), Chico Chagas começou a tocar acordeão aos 7 anos. Com 8 integrou o primeiro trio de forró, o Trio Mirim. Estudou trompete, guitarra, violão, sax, baixo e teclado. Aos 19 mudou-se para o Rio de Janeiro, para aprofundar conhecimentos de harmonia, improvisação e arranjos.

Estudou improvisação com Dário Galante, piano popular com o maestro Leandro Braga, piano clássico com Breno Lucena e mais tarde, em Londres, acordeão clássico com o acordeonista inglês Romano Viazzani. De volta ao Brasil, integrou bandas e gravou com nomes consagrados da MPB como Caetano Veloso, Cássia Eller, Zaca Pagodinho, Naná Vasconcelos, Chico César, Gilberto Gil, Maria Bethânia, Alceu Valença, Beth Carvalho, foi diretor musical e arranjador da cantora Elza Soares. Tocou ao lado de Carlinhos Brown, Milton Nascimento e de diversos artistas estrangeiros.

SERVIÇO

Show: Tributo a Tom Jobim, com Chico Chagas Quarteto e convidados

Data: Terça-feira, às 20 horas

Local: Teatro Sesi (Av. João Leite, nº 1.013, Setor Santa Genoveva)

Ingressos: doação de 2 quilos de alimento ou um livro literário