Magazine Quarteto de Violões Goyazes faz show com passeio pela música brasileira em Goiânia Show resgata peças consagradas de ritmos como choro, tango brasileiro, maracatu, frevo, maxixe, coco, marcha-rancho e samba no Teatro Sesc Centro

O grupo Quarteto de Violões Goyazes (foto) apresenta nesta sexta-feira, às 20 horas, no Teatro Sesc Centro, o resultado de um meticuloso trabalho de pesquisa musical. O repertório mostra a riqueza da música brasileira, do erudito e do popular. Formado por três violões de seis cordas e um de sete, o quarteto traz arranjos e composições originais para violões. Em...