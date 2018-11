Magazine Quarta edição do Festival de Cervejas Artesanais reúne mais de 60 rótulos A principal atração musical será a banda goiana Hellbenders, formada por Diogo Fleury, Braz Torres, Rodrigo Andrade e Augusto Chita

A quarta edição do Festival Nacional de Cervejas Artesanais, o Hops Fest, começa nesta sexta-feira (30) a partir das 18 horas, na Associação dos Magistrados do Estado de Goiás (Asmego). O evento, que segue até sábado, terá um cardápio com mais de 60 rótulos de cervejas de vários estilos e regiões do Brasil. As opções incluem sabores refrescantes, criações com...