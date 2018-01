Quarenta anos do cineclubismo goiano

Era 1977 quando, dentro da faculdade de Medicina da UFG, nascia o Cineclube Antônio das Mortes. “Nossa intenção era assistir, refletir sobre os filmes e formar público. O que aconteceu foi que 95% dos antigos membros hoje trabalham com audiovisual”, conta o professor e crítico de cinema Lisandro Nogueira. O cineclube encerrou suas atividades em 1996, mas Lisandro garante que o espírito de Antônio das Mortes segue vivo. “Ele formou público mostrando como se enxergar o cinema com inteligência e não sob a ótica do olhar domesticado.”

Por brincadeira do destino ou providência do padroeiro dos cineclubistas, o crítico se aproximou de Gerson Santos, proprietário da rede Lumière e também cineclubista. Os dois embarcaram na aventura de organizar uma mostra de cinema regional e que hoje é nacionalmente reconhecida. “A mostra O Amor, a Morte e as Paixões nasceu dessa nossa essência cineclubista”, brinca, já adiantando que na edição de 2018 haverá uma homenagem aos 40 anos do Cineclube Antônio das Mortes. “Todos os membros estarão reunidos e contaremos com a presença do mais importante professor de cinema da América Latina, Ismail Xavier, da USP. Além disso, iremos exibir três produções feitas por membros do nosso antigo cineclube.”

O Cineclube Xícara da Silva é o mais antigo atualmente em atividade no Estado. Localizado em Anápolis, nasceu em 2009, durante uma oficina do governo federal que organizava espaços para exibição de filmes. Hoje, ele conta com o apoio do Sesc, onde ocorrem as exibições de produções da cena independente, além dos debates. “Temos trabalhado muito a questão da estética e o cinema contemporâneo. Produções asiáticas, europeias e brasileiras estão sempre na programação. Outra novidade é a grande quantidade de títulos que trazem abordagens psicológicas”, explica o organizador do Xícara da Silva, Luiz Eduardo Rosa.