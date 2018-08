Magazine “Quanto mais misturamos, mais ficamos próximos de uma coisa nova”, defende cantor Rael O rapper paulistano Rael traz para Goiânia a turnê do álbum Coisas do Meu Imaginário. O artista conversou com o POPULAR e falou sobre o disco, o projeto que ele canta músicas de Vinicius de Moraes e a relação com a capital

O rapper paulistano Rael (foto) se apresenta neste sábado no encerramento do Campeonato Goiano de Wake Park. A competição será realizada a partir das 8 horas, no Sunset Wake Park, instalado em um lago artificial na saída para Bela Vista. O show está previsto para começar às 23 horas. A partir das 18 horas tem música eletrônica. Rael traz para Goiânia a turnê do álbum Co...