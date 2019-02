Magazine Qual a pronúncia correta de 'distinguir'? Aprenda com o Português Expresso Professor Carlos André tira a dúvida, comum às pessoas acostumadas com o trema

O Português Expresso celebra, em 2019, os dez anos do Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa e, nisso, toca em assuntos que dizem respeito ao assunto. Uma das dúvidas mais frequentes, até hoje, é a pronúncia de palavras que, antes do Acordo, possuiam trema, como linguiça. O caso do vídeo desta terça-feira (5) é a palavra distinguir. Qual a pronúncia corret...