Magazine Qual a primeira coisa na sua mente quando o assunto é rock 'n roll? Assista e ouça Neste Dia do Rock, goianos contam quais são as músicas, bandas e sentimentos que vem à cabeça quando o assunto é o bom e velho gênero musical

O dia 13 de julho já é conhecido como o Dia do Rock e o assunto está fervendo nesta sexta-feira (13). Mas quais são as suas memórias em relação ao gênero? O POPULAR foi para a rua perguntar para as pessoas qual a primeira coisa que vem à sua mente quando assunto é rock 'n roll. Ao contrário de rankearem suas músicas favoritas, muita gente falou até sobre sentimentos e a qu...