Magazine Quadro de David Hockney é leiloado por por mais de US$ 90 milhões e bate recorde Peça superou recorde anterior de US$ 58,4 milhões, pago por um dos Balloon Dog do americano Jeff Koons

O quadro Portrait of an Artist (Pool With Two Figures), do pintor britânico David Hockney, alcançou um preço recorde para uma obra de um artista vivo ao ser vendido nesta quinta-feira, 15, por mais de US$ 90 milhões, com taxas e impostos incluídos, em um leilão de Christie's em Nova York. A peça superou facilmente o recorde anterior de US$ 58,4 milhões que tinha s...