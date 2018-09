Magazine Quênia libera exibição de filme LGBT que concorreu em Cannes 'Rafiki' havia tido sua projeção proibida no país, mas foi autorizado por uma semana para ir ao Oscar

O filme queniano Rafiki, história de amor entre duas mulheres que havia sido apresentado no Festival de Cannes, teve sua exibição liberada no país. A decisão foi tomada nesta sexta-feira, 21, pela juíza Wilfrida Okwany. A projeção, que havia sido proibida no Quênia, foi autorizada pelo Supremo Tribunal por apenas uma semana, para cumprir um dos re...