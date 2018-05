Magazine PX Silveira é nomeado superintendente de Cultura Mudança foi publicada hoje no Diário Oficial do Estado

O galerista e crítico de arte PX Silveira foi nomeado superintendente executivo de Cultura da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte de Goiás (Seduce). Ele substitui o maestro José Eduardo Siqueira de Morais, em mudança publicada hoje no Diário Oficial do Estado. José Eduardo havia sido nomeado superintendente executivo em junho do ano passado, pelo então ...